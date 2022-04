Atletismo: EARO vence Grande Prémio da Páscoa

Pedro Almeida e Mário Castro fecharam, no passado sábado, o Rali Terras D’Aboboreira na quinta posição do CPR. A equipa liderada pelo piloto famalicense ficou a pouco mais de um segundo do quarto posto da prova que percorreu troços de Amarante, Baião e Marco de Canaveses.

«Fica-nos a sensação de que podíamos chegar ao quarto lugar, demos tudo por isso na fase final do rali, e estivemos quase a conseguir alcançar o José Pedro Fontes mas não foi possível» disse Pedro Almeida no final da prova.

Na sexta-feira, depois de alguma falta de potência no Skoda Fabia, foram feitas alterações, com a troca do turbo e com ligeiras afinações, «que nos deixaram confortáveis com o carro e, por isso, capazes de andar no nosso melhor andamento» acrescentou o piloto de Famalicão.

Pedro Almeida diz que a equipa está numa fase de crescimento no conhecimento do carro e a cada rali que passa «melhoramos os registos».

Pedro Almeida e Mário Castro voltam à estrada no Rali de Portugal, prova do Campeonato do Mundo de Ralis, mas também pontuável para o Campeonato de Portugal, a realizar no final de maio.