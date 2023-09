Barcelos: Condutor atropela mortalmente homem e foge

Ao final da tarde deste sábado, um homem foi atropelado mortalmente por um carro, na EN205, em Tamel São Veríssimo, Barcelos.

O condutor do veículo colocou-se em fuga sem prestar auxílio à vítima.

O óbito do peão veio a confirmar-se no local e as autoridades procuram chegar à identidade do condutor para o localizar.