Tempo: Sábado com sol e 29 graus | Domingo com chuva e 21 graus

O fim de semana vai ficar marcado por uma descida das temperaturas e o regresso a chuva.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este sábado será de céu limpo e uma máxima de 29 graus, sendo que a chuva deverá regressar este domingo e continuar na segunda-feira, com os termómetros a oscilarem entre os 21 e 22 graus na região.