Basquetebol: FAC invicto no nacional da 2.ª divisão

Cumpridas três jornadas na série B do nacional da 2.ª divisão, a equipa sénior do FAC continua invicta. No passado sábado recebeu e venceu, o CD José Régio. Num jogo que se antevia difícil, a equipa entrou ligeiramente melhor, acabando por vencer o primeiro período por 19-17. No segundo, a formação forasteira reagiu e deu a volta ao marcador, vencendo por 7-18, indo para os balneários a vencer por 9 pontos de diferença. O FAC veio do descanso bastante focado e venceu os últimos quartos por 15-8 e 17-12.

No próximo sábado, o FAC recebe o UAA Aroso, às 21 horas.