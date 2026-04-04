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Chuva regressa já na segunda-feira

Depois de um fim de semana primaveril, a chuva vai voltar ao norte do país já na próxima segunda-feira, dia 6. Em Braga e Vila Nova de Famalicão, a meteorologia prevê aguaceiros durante a tarde, com temperaturas entre 12° e 29° e vento fraco de sul.

O mau tempo deverá manter-se durante a terça-feira, com chuva intensa e vento moderado, e só a partir de quinta-feira o sol volta a aparecer, trazendo dias mais secos e temperaturas ligeiramente mais altas.

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Famalicão: «Uma Páscoa com muitas memórias» de uma equipa com identidade

O empate do FC Famalicão, a dois golos, na noite deste sábado, no Estádio do Dragão, manteve a equipa no trilho europeu, no quinto lugar, agora com 46 pontos; mas, mais do que empate, conseguido em casa do principal candidato ao título nacional, ficou vincada a ideia do treinador. Hugo Oliveira manteve a equipa fiel aos seus princípios, não abdicando da sua identidade. E só isto, que não é pouco, é que o mais deve ser valorizado da partida da 28.ª jornada da I Liga.

No final da partida, Hugo Oliveira começou por falar de «uma Páscoa que vai deixar muitas memórias aos adeptos do Famalicão e é para isso que nós trabalhamos. Os resultados acabam por ser menos importantes do que a coragem e a personalidade que demonstrámos aqui». Reconhecendo a valia adversária – «uma equipa com muito poder» -, mesmo assim os famalicenses foram autores de um grande jogo de futebol. «Entrámos fortes, podíamos ter marcado cedo e criámos mais oportunidades do que o adversário. Sabíamos que íamos passar por momentos de maior dificuldade, momentos em que teríamos de baixar linhas, mas os jogadores tiveram um comportamento exemplar. Foi um jogo muito intenso, com grande exigência tática», analisou Hugo Oliveira. O técnico reconhece que, acima de tudo, a “vitória” «está no orgulho em sermos fiéis à nossa identidade. Não fugimos dela, seja em que estádio for» porque, desta forma, os jogadores crescem e evoluem, «e hoje era fundamental interpretar bem o jogo, sobretudo sem bola (…) Tenho orgulho na forma como os jogadores estiveram no jogo».

Sobre o que falta do campeonato, Hugo Oliveira mantém que o objetivo é vencer o próximo adversário (o Moreirense). «Não pensamos no quinto lugar. Pensamos apenas no próximo jogo. Desde o início da época que a nossa forma de estar é essa: jogar para ganhar o jogo seguinte».

Disputadas 28 jornadas, o Famalicão soma 46 pontos (mais 6 do que em igual período da época passada). Na próxima jornada recebe o Moreirense.

Famalicão: Sofia Machado Ruivo e Catarina Neves vão ao Europeu

As duas patinadoras famalicenses – Sofia Machado Ruivo e Catarina Neves -, integradas na equipa Braga Roller Team, vão ao Europeu de Show e Precisão, competição que vai decorrer de 30 de abril a 2 de maio, em Itália, na cidade Conegliano.

Esta presença no Campeonato da Europa resulta do terceiro lugar da equipa bracarense, alcançado no Campeonato Nacional de Show e Precisão, que decorreu no passado fim de semana em Fafe. A prova foi organizada pela Federação de Patinagem de Portugal, AP Minho e o Grupo Nun’Álvares.

Naquela que é uma das competições mais esperada da época, participaram 939 atletas de todo pais, entre as quais as duas famalicenses, ao serviço da Braga Roller Team.

 

Famalicão empata no Dragão (2-2)

O Futebol Clube de Famalicão empatou este sábado no terreno do FC Porto (2-2), no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da Primeira Liga.

A equipa portista adiantou-se no marcador aos 35 minutos, por Alberto Costa, resultado que se manteve até ao intervalo. Na segunda parte, o Famalicão respondeu e chegou ao empate aos 54 minutos, por intermédio de Sorriso, após recarga na área.

Já perto do final, aos 90 minutos, Seko Fofana voltou a colocar o FC Porto em vantagem. No entanto, quando tudo parecia decidido, o Famalicão voltou a reagir e chegou ao empate aos 98 minutos, com um golo de Rodrigo Pinheiro, garantindo um ponto no Dragão.

Famalicão: Lavandaria destruída por incêndio conseguiu reerguer-se e foi buscar trabalhadores ao desemprego

A lavandaria Miminhos, na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão, conseguiu reunir todas as condições para voltar a abrir portas no início deste mês de abril, depois dos danos provocados por um incêndio que, no início do ano, obrigaram à dispensa de 15 trabalhadores.

Todos os profissionais que se mostraram disponíveis foram readmitidos, retomando agora as suas funções na empresa.

Além da readmissão dos antigos colaboradores, a empresa pretende reforçar a equipa com novas contratações, visando consolidar a operação e responder à procura dos clientes.

A administração da Miminhos mostra-se otimista com esta nova fase e agradece o apoio recebido pela comunidade durante a fase conturbada.

Famalicão: Padre Joaquim Machado Mesquita celebra bodas de ouro sacerdotais

O padre Joaquim Machado Mesquita celebra, este sábado, 4 de abril, as bodas de ouro sacerdotais. Natural de S. Tiago da Cruz, foi ordenado a 4 de abril de 1976, no Sameiro.
No início da sua vida sacerdotal deu formação no Seminário e, depois, esteve ao serviço de várias paróquias, entre elas várias famalicense; Gavião, Cruz, Bairro, Novais, São Paio, Abade de Vermoim; atualmente é Vigário Paroquial de Santo Adrião (V. N. de Famalicão) e Brufe.
A eucaristia de ação de graças terá lugar no dia 12 de abril, pelas 16 horas, no Largo do Senhor dos Aflitos.
Como preparação para este dia, na sexta-feira, dia 10 de abril, pelas 21 horas na Igreja Paroquial de Cruz há uma Vigília de Reflexão sobre as Vocações Sacerdotais para os adolescentes e jovens da Unidade Pastoral de Gavião, Cruz e Requião e para quem desejar participar.

Famalicão: Cinco meses depois, Riba d´Ave e Pacense fecham a jornada 6 do nacional de hóquei em patins

Ao final da tarde deste sexta-feira, Riba de Ave assistiu ao jogo da jornada 6 do nacional de hóquei em patins. A partida é de novembro do ano passado, mas agora repetida e com vitória, 4-6, da equipa de Paços de Ferreira. No jogo de ontem, a formação ribadavense esteve na frente do marcador em quatro ocasiões, todas elas goradas pela equipa adversária que é treinada pelo famalicense Hugo Azevedo.

Daniel Pinheiro, Guilherme Azevedo, Gonçalo Santos e Gustavo Pato foram os autores dos golos do Riba d´Ave. O campeonato está, atualmente, na 22.ª jornada, com a equipa ribadavense no décimo segundo lugar (zona despromoção), com 18 pontos. Na próxima quarta-feira, o Riba d´Ave joga em casa da Oliveirense.

De volta ao jogo Riba d´Ave x Juventude Pacense: na primeira volta, instantes antes do intervalo, um dos árbitros entendeu não ter condições de segurança para dirigir do encontro que mandou parar; meses depois, o Conselho de Disciplina, ilibando a equipa famalicense ou adeptos de qualquer atitude menos própria, decidiu pela repetição do jogo.

Foto arquivo Riba d´Ave (Jorge Ferreira)

 