Combustíveis descem até 3 cêntimos na próxima semana

Famalicão: Câmara avança com obras no campo da feira (mais iluminação e novo piso)

A Câmara Municipal de Famalicão está a ultimar um projeto de intervenção no recinto do campo da feira, no centro da cidade.

A autarquia vai reforçar a iluminação pública, com a colocação de candeeiros semelhantes aos que já foram instalados no renovado centro urbano, melhorar o piso em asfalto e criar um corredor pedonal junto Rio Pelhe, que será o prolongamento daquele que já existe tanto no Parque da Devesa como junto às hortas urbanas.

O espaço em terra batida, onde os agricultores vendem à quarta-feira, ainda não será alvo desta intervenção, uma vez que se trata de um terreno particular e o Município ainda não conseguiu chegar a acordo com o proprietário. No entanto, o autarca famalicense acredita numa solução a curto prazo.

Este plano de intervenções foi anunciado pelo Presidente da Câmara, Mário Passos, esta quinta-feira, em reunião de Câmara, depois de uma interpelação do Partido Socialista.