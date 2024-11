Combustíveis mais caros no início da próxima semana

A empresa vai criar cerca de 200 novos empregos no próximo ano com a abertura dos supermercados de Fafe, Penafiel e Santa Iria de Azóia. Em Portugal, a empresa conta com uma equipa composta por mais de 6 mil colaboradores.

As vagas para Fafe são para operadores de loja em regime de Part-Time com um contrato de efetividade desde o primeiro dia, com um salário de entrada anual para 15h semanais de 5.171,85€ brutos e possibilidade de progressão a 7.073,19€ (inclui subsídios de férias e Natal) e de 6.895,80€ com progressão a 9.430,92€ brutos anuais (inclui subsídios de férias e Natal) no caso de uma jornada laboral de 20h semanais. Acrescem a estes valores o subsídio de alimentação diário e outros subsídios, como de domingos e feriados.

Todas as ofertas de emprego para os novos supermercados têm um período inicial de formação, teórica e prática, com as despesas a cargo da empresa e através da qual se transmitem todos os requisitos e habilidades necessárias para desempenhar o posto de trabalho, não é requisito ter experiência anterior.

A empresa possui uma política de Recursos Humanos diferenciada que aposta na construção de carreiras, na progressão salarial, na equidade e na promoção interna, que é uma das principais formas de valorizar e criar oportunidades de desenvolvimento, tratando-se de um recrutamento interno que visa procurar talento dentro da própria empresa, e uma política de formação, essencial na preparação do futuro de todos os trabalhadores, que permite o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Os interessados para as ofertas em Fafe podem enviar candidatura aqui.

Mercadona em Portugal há 5 Anos

A Mercadona celebra 5 anos desde o dia em que abriu o primeiro supermercado a 2 de julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Desde esse ano, investiu um total de 1.000 milhões de euros em Portugal tendo gerado 6.000 novos empregos, estáveis e de qualidade, todos com um contrato efetivo desde o primeiro dia. O projeto de internacionalização em Portugal permitiu à Mercadona conhecer novos produtores nacionais e integrá-los no seu leque de fornecedores no qual constam já 1.000 fornecedores portugueses aos quais compra, desde 2019, mais de 3.000 milhões de euros.