Sociedade

Combustíveis vão voltar a subir na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão voltar a subir já na próxima semana. O alerta é da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, que avisa também para um possível aumento no preço da botija de gás.

Segundo informação avançada pela CNN Portugal, o gasóleo poderá aumentar cerca de 8 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá subir cerca de 6 cêntimos.

A associação explica que esta tendência acompanha a evolução dos preços nos mercados internacionais e poderá refletir-se diretamente no valor pago pelos consumidores nos postos de abastecimento.

Deixe um comentário

Governo dá ‘tarde livre’ aos funcionários públicos na próxima quinta-feira

O Governo decidiu conceder tolerância de ponto na tarde de 2 de abril de 2026, Quinta-Feira Santa, aos trabalhadores da administração pública.

A decisão, assinada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, aplica-se aos serviços da administração direta do Estado e aos institutos públicos.

A medida justifica-se com as habituais deslocações da população durante a Páscoa, sobretudo para encontros familiares.

Os serviços essenciais que tenham de manter atividade ficam excluídos, devendo os respetivos responsáveis assegurar uma dispensa compensatória aos trabalhadores, em data posterior.

Portugal desperdiça mil toneladas de comida por dia

Um estudo da associação ambientalista Zero revela que as famílias portuguesas poderão desperdiçar cerca de mil toneladas de alimentos por dia. A estimativa resulta de uma extrapolação feita a partir de uma análise realizada no concelho de Ourique, no Alentejo.

A investigação, desenvolvida em parceria com o município, analisou resíduos indiferenciados recolhidos em três bairros, envolvendo cerca de 150 habitações e dois estabelecimentos de restauração.

Os resultados indicam que numa comunidade com cerca de 300 habitantes podem ser desperdiçadas até 12 toneladas de alimentos por ano. Se os dados forem aplicados à realidade nacional, o desperdício alimentar poderá atingir cerca de 376 mil toneladas anuais, o equivalente a 38 quilos por pessoa.

O estudo mostra ainda que mais de metade do lixo indiferenciado é composto por biorresíduos e que uma parte significativa corresponde a restos de comida, fruta, legumes, pão ou alimentos ainda nas embalagens que acabam por ser deitados fora.

Atualização: Afinal gasóleo vai voltar a ficar mais caro a partir da meia-noite

Contrariando as previsões iniciais, que davam conta de uma descida do preço dos combustíveis, o gasóleo vai ficar mais caro, já a partir da meia-noite.

De acordo com as últimas atualizações, o gasóleo deverá subir um cêntimo por litro.

No caso da gasolina mantém-se a previsão de descida, também na ordem de um cêntimo por litro.

A hora devia ter mudado? Comissão Europeia prepara estudo para acabar com a mudança

Na madrugada deste domingo, 29 de março, os relógios foram adiantados uma hora, assinalando o início do horário de verão. A tradicional mudança volta, no entanto, a estar no centro do debate na União Europeia.

A Comissão Europeia prepara-se para apresentar um novo estudo que poderá relançar a discussão sobre o fim da alteração sazonal da hora entre inverno e verão. A conclusão do relatório está prevista até ao final de 2026.

O tema não é novo. Em 2018, Bruxelas já tinha proposto acabar com esta prática, mas a falta de consenso entre os Estados-membros acabou por bloquear a decisão. Agora, o objetivo passa por encontrar uma solução coordenada entre os países europeus.

Para avançar, será necessário que o Conselho da União Europeia retome o tema. A presidência rotativa, atualmente nas mãos do Chipre até junho, admite promover o debate assim que o estudo estiver concluído.

A mudança da hora tem mais de um século. Foi aplicada pela primeira vez em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de poupar energia. Hoje, continua a dividir opiniões.

Se por um lado há quem defenda benefícios na redução do consumo energético, por outro há estudos que apontam impactos negativos na saúde. A discussão inclui ainda a possibilidade de adotar um horário fixo ao longo de todo o ano.

Presidente da República: “Combustíveis sobem rápido como um foguetão e descem lentamente como uma pena”

O Presidente da República destacou a subida dos preços dos combustíveis como uma das principais preocupações atuais e sublinhou o impacto direto nos orçamentos das famílias.

À margem da Cerimónia de Apresentação das Forças Armadas, em Santarém, António José Seguro revelou que acompanhou de perto a evolução dos preços e que realizou reuniões com a Autoridade da Concorrência e com o regulador do setor energético para avaliar a situação.

Apesar de uma ligeira descida recente num dos combustíveis, o chefe de Estado alertou para a instabilidade do mercado. “Há muitas vezes uma subida como um foguetão e uma descida muito lenta, como uma pena”, afirmou.

O Presidente acrescentou que esta volatilidade penaliza sobretudo as famílias mais vulneráveis e defendeu a necessidade de manter uma vigilância apertada sobre o setor.

Hoje é noite de apagão em Famalicão

Hoje, 28 de março, o Município de Vila Nova de Famalicão associa-se novamente ao apelo global da World Wildlife Fund, que convida cidadãos de todo o mundo a desligarem as luzes de casas e monumentos como forma de alerta para as alterações climáticas.

Entre as 20h30 e as 21h30, os Paços do Concelho vão ficar às escuras, assinalando este momento simbólico. Para além disso, a autarquia lança o desafio à população para participar numa experiência diferente: pedalar no escuro e, através da energia gerada por dínamos instalados em bicicletas, iluminar uma maquete tridimensional com vários edifícios e monumentos do concelho, patente no edifício municipal. A iniciativa conta com a colaboração do Ginásio Eugénios.

A edição deste ano é ainda especial por marcar o 20.º aniversário da Hora do Planeta, reconhecida como a maior mobilização mundial em prol da ação climática e da preservação da natureza.