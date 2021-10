Data provável para as eleições antecipadas: 16 de Janeiro

Com a crise politica instalada no país, e depois das declarações recentes do Presidente da República, o cenário de eleições antecipadas é tido quase como certo.

Antes da convocação do ato eleitoral Marcelo Rebelo de Sousa tem que cumprir com a constituição da república, ouvindo os partidos políticos e o concelho de estado.

Sabe-se agora que, na sequência dessas reuniões, a data mais provável para as eleições será 16 de janeiro. O jornal ECO refere que há consenso à direita e esquerda para que o ato eleitoral aconteça no terceiro domingo de 2022.