Mais de uma centena de profissionais deverão ser despedidas nas unidades de produção da Coindu, em Joane e Arcos de Valdevez, a informação é avançada pelo Sindicato das Indústria Metalúrgicas ao O Minho.

“A preocupação do SIMA mantém-se em virtude de ser este já um segundo despedimento coletivo que tem lugar logo após um outro que teve lugar, no final de 2023 e também pelo impacto que terá não só junto dos trabalhadores abrangidos como também junto daqueles que não são abrangidos atendendo ao clima de incerteza que toda esta situação está a causar. E ainda o impacto que tem junto das comunidades onde as unidades produtivas se inserem”

Comunicado SIMA

Na semana passada, o mesmo sindicato avançou que pelo menos 30 pessoas iriam ser despedidas em Arcos de Valdevez, informação que nas últimas horas foi atualizada para 115 despedimentos que incluem também a unidade de produção de Joane, em Famalicão.