Famalicão: Chega discute relação entre poder e comunicação social

Famalicão: os destaques do FAC no último fim de semana

A equipa sénior de basquetebol do Famalicense A. C. deslocou-se no último sábado a Viana do Castelo para defrontar o CB Viana.

Com capacidade de resposta face às ofensivas adversárias, a equipa famalicense acabou por vencer a partida (16-17, 21-21, 18-20 e 8-17).

Na próxima jornada a equipa sénior do FAC recebe o NCR Valongo, num jogo marcado para sábado, dia 21 de outubro às 18h00 no Pavilhão Municipal de Famalicão.

Ainda no sábado, a equipa Sénior B (Sub 23) de basquetebol foi a Ponte de Lima defrontar o BC Limiense no arranque do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

A equipa da casa teve um melhor arranque (12-9) e o segundo período já foi mais equilibrado (23-23). Após o tempo de descanso a equipa sub-23 do FAC recuperou a desvantagem no terceiro quarto (14-17) e completou a reviravolta no último período alcançando a vitória (13-15).

Na próxima jornada a equipa famalicense recebe o SC Braga Sub23 no Municipal, numa partida marcada para sábado, dia 21 às 21h00.

No último fim de semana realizaram-se também as finais dos Campeonatos Nacionais de Equipas Pares e Mistas Não Seniores da modalidade de badminton, nas Caldas da Rainha.

O FAC participou nesta competição com a renovada equipa de Sub 17.

No sábado realizaram-se as finais de pares masculinos e femininos tendo como adversário a AACoimbra. Quer em masculinos, quer em femininos, o resultado final foi desfavorável à equipa de Famalicão com um resultado final de 4-1.

A vitória do FAC em femininos foi alcançada por Eva Silva e em masculinos por Tomás Teixeira, ambos em singulares.

No domingo realizou-se a final de equipas mistas, tendo como adversário o clube algarvio, UMAC.

O resultado foi novamente desfavorável por 4-1, sendo a única vitória alcançada em singulares por Tomás Teixeira.

Imagens: Famalicense A. C.