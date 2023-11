Famalicão: Conquer by GPS terá vertente competitiva

Famalicão: Secretário de Estado pondera alargamento do horário da Loja do Cidadão

O deputado Jorge Paulo Oliveira voltou a interrogar o Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, sobre o alargamento da Loja do Cidadão de Famalicão.

O governante disse ter tomado «boa nota» do pedido, adiantando que, no contexto da nova lei do atendimento, iria «olhar não só a estes mecanismos, como também para um horário alargado para atendimento das pessoas», uma vez que, referiu, «essa é uma marca das Lojas do Cidadão no seu início, é uma marca que vamos continuar a fazer nas lojas do cidadão do futuro e nos espaços de Cidadão». Em conclusão, frisou a «proximidade e a abertura nas horas para satisfazer as necessidades dos cidadãos e das empresas».

Jorge Paulo Oliveira, eleito pelo PSD no Círculo Eleitoral de Braga, colocou as questões na Assembleia da República, no âmbito das audições na especialidade do Orçamento de Estado para 2024.

A preocupação do deputado surge das frequentes filas de utentes e do facto de muitas vezes nem uma senha para atendimento conseguirem obter. A solução, para o deputado e também defendida pela Câmara de Famalicão, é o alargamento do horário. A Loja está a funcionar em dias úteis, entre as 09h00 e as 16h30.

Recorde-se que a Loja do Cidadão abriu ao público a 26 de julho de 2021, depois de um investimento de dois milhões de euros, com o município a disponibilizar 1,6 milhões de euros, sendo o restante financiado por fundos comunitários.

Em junho de 2022, o deputado do PSD formulava um pedido ao Secretário de Estado para alargamento do horário do atendimento da Loja do Cidadão. Na altura, o Secretário de Estado respondeu que o alargamento não podia ser atendido por estar dependente da disponibilidade de recursos humanos das entidades nucleares da loja. Agora voltou a interrogar, reconhecendo que tal implica reforço dos recursos humanos alocados.