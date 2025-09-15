Famalicão: Eduardo Oliveira quer recuperar e devolver os rios à comunidade

O candidato do Partido Socialista, após uma caminhada pelo rio Pelhe, assumiu o compromisso de recuperar e devolver os rios à comunidade, com ações de recuperação ambiental e valorização do ecossistema local. Nesta iniciativa, que decorreu na manhã do passado domingo, Eduardo Oliveira teve a companhia dos candidatos Simão Mendes (Vale São Martinho), Carla Silva (Gavião) e António Ferreira (União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela), bem como de membros das equipas e do mandatário do Desporto, o ciclista Filipe Brito.

O percurso incluiu a nascente, antigos moinhos devolutos e vários troços onde a comitiva socialista diz ter encontrado ervas invasoras, focos de poluição e falta de vegetação ribeirinha ao longo das margens e do leito do rio. Daí a sua preocupação «com o estado atual do rio Pelhe», destacando que «só com um trabalho conjunto e articulado entre todos será possível recuperar, valorizar e devolver o rio à comunidade», integrando também a recuperação dos antigos moinhos. Por outro lado, Eduardo Oliveira acredita que só com a recuperação e valorização da zona a montante será possível «garantir um ecossistema completo do Pelhe, incluindo o próprio Parque da Devesa, que sofre com os impactos do mau estado do rio a montante».

O candidato anunciou, também, outras medidas: a limpeza e despoluição dos cursos de água; a criação de “Guarda-Rios”, para monitorizar e proteger estes espaços; a construção de passadiços pedonais e requalificação das margens, tornando os rios acessíveis à população; a requalificação de moinhos e estruturas tradicionais; e o desenvolvimento de novos espaços de lazer e contacto com a natureza ao longo dos rios.

Eduardo Oliveira pretende transformar os rios de Vila Nova de Famalicão «em locais de convivência, lazer e educação ambiental, reforçando o compromisso com uma cidade mais sustentável, saudável e próxima das pessoas». A ideia global é «transformar o Vale do Pelhe, na sua zona a montante, num local a visitar, com mais identidade e mais qualidade de vida».