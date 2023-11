Famalicão: Escuteiros de S. Cosme apresentam a sua história em livro

A Fundação Cupertino de Miranda vai promover, até ao próximo domingo, várias iniciativas para homenagear Mário Cesariny, no âmbito do seu centenário. Teatro, música, leitura de poesia e oficinas de expressão plástica são as propostas que começam esta quinta-feira.

“Mário Cesariny – Encontros XVII”, com uma periodicidade anual, realizam-se sempre aquando da data da morte do artista surrealista, 26 novembro, mas este ano também assinalam o centenário do nascimento do poeta e pintor (9 de agosto de 1923).

Até domingo há oficinas de expressão plástica, lançamento de livros e declamação de poesia, tal como espetáculo teatral que evoca a vida e obra de Cesariny, “Herói é o Meu Nome”, pela Fértil Cultural, e o concerto “O Homem em Eclipse”, d’Os Poetas, concebido por Rodrigo Leão e Gabriel Gomes, com 5 músicos em palco e totalmente dedicado à poesia do escritor.

Os encontros deste ano integram também o “CARMINA 4 – A Paixão da Imagem”, evento dedicado à poesia, que nesta edição se debruça exclusivamente sobre Cesariny, com coordenação de Fernando Cabral Martins.

Esta quinta-feira será preenchida com poesia e com a exibição de dois filmes de Miguel Gonçalves Mendes, “Autografia” (2004) e “Poema Colagem” (2010). A sexta-feira é dedicada ao “CARMINA 4”, com mesas redondas sobre “Imagem”, “Arte”, “Poesia” e “Poética”, com vários convidados, como Perfecto E. Quadrado, João Pinharanda, António Gonçalves, Pedro Eiras, Golgona Anghel e Tania Martuscelli. A manhã de sábado promove o “encontro” entre Mário Cesariny e Fernando Pessoa, pelos palestrantes António Feijó, Richard Zenith e Fernando Cabral Martins.

À tarde sobe ao palco “Herói é o meu nome”, o espetáculo escrito e encenado a partir da poesia de Cesariny, pela Fértil, mistura teatro, música e performance.

Ainda no sábado decorre uma sessão de lançamento dos livros “Poesia de Mário Cesariny. Antologia” e “Poetas do Amor, da Revolta e da Náusea”, editados pela Assírio e Alvim, e “Mário Cesariny, Cartas para Antonio Tabucchi”, pela Documenta. O programa encerra na tarde de domingo, com o concerto “O Homem em Eclipse”.

Mário Cesariny de Vasconcelos (1923-2006) foi um dos grandes Mestres do Surrealismo Português. O artista e poeta possibilitou a incorporação, quer por compra, doação e legado de uma grande parte do seu acervo artístico e documental à Fundação Cupertino de Miranda. É com o intuito de lembrar e homenagear um dos grandes nomes da cultura portuguesa do século XX que são realizados anualmente, no aniversário da sua morte, os Encontros Mário Cesariny. Este ano também se celebra o seu aniversário.