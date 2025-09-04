Famalicão: Mês “Rosa” com caminhada, eucaristia e jantar

Para alertar para a importância da prevenção e combate ao cancro da mama, outubro é conhecido como “Mês Rosa”. Nesta medida, a Associação do Voluntariado Hospitalar do Hospital de V.N. de Famalicão realiza uma série de iniciativas para sensibilizar e para angariar fundos.

Assim, no dia 4 há a caminhada, desde o hospital até à Praça Cupertino de Miranda, com saída às 10h30, do átrio do hospital. A inscrição custa cinco euros, com direito a t-shirt e água.

A 12 de outubro, às 11h15, na igreja matriz nova, será celebrada eucaristia pelos doentes com cancro da mama.

No dia 25 de outubro decorre o habitual jantar. Está marcado para as 19h30, no centro pastoral de Stº Adrião. A inscrição custa 32,50 euros.

Contactos – 913 544 900 (Ilídia), 911 141 498 (Conceição) ou voluntariado.hfamalicao@chma.min-saude.pt.