Famalicão: «Não sofrer golos dá-nos confiança»

Otar Mamageishvili, atleta do FC Famalicão, antevê um jogo difícil frente AFS, no sábado, às 18 horas, em Vila das Aves, mas está confiante «pelas nossas ideias e atitude dentro de campo». Em declarações ao clube, promete que a equipa irá dar o seu melhor para arrecadar os três pontos. «Não sofremos golos e isso dá-nos confiança», analisa o médio georgiano, que esta época foi utilizado duas vezes, frente ao Santa Clara e ao Gil Vicente, na qualidade de suplente.

Na segunda época em Famalicão, o médio confessa que já está integrado e que se sente bem, perfeitamente adaptado «às ideias do mister e à forma de jogar dos colegas». Entre risos, diz que o «meu condutor e melhor amigo (dito em língua portuguesa)» é Gil Dias, que «está sempre feliz e isso é importante. Ajuda sempre quando chegam novos jogadores».

Sobre a sua atitude em campo, Otar Mamageishvili garante que dá «sempre o seu melhor» na perseguição aos objetivos coletivos.

Em declarações ao clube, não esquece o contributo dos adeptos, pelo apoio constante em todos os jogos. «Todos juntos faremos uma equipa melhor», desafia.

O FC Famalicão soma sete pontos nas três partidas já disputadas, contra apenas um do AFS, conquistado no último domingo, em Braga.

A equipa de Hugo Oliveira ainda não sofreu golos, enquanto que a equipa de José Mota já sofreu sete.

