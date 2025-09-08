Famalicão: PAN apresenta programa autárquico no próximo sábado

O partido PAN – Pessoas, Animais e Natureza Famalicão apresenta, no dia 13, o seu programa autárquico, num encontro marcado para o auditório da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, situado na Avenida de França.
A cerca de um mês das eleições, o partido irá fazer uma apresentação alargada das linhas orientadoras para o concelho e freguesias a que concorre.
Recorde-se que, há cerca de dois meses, na apresentação da candidatura à Câmara de Famalicão, Sandra Pimenta defende que o centro da cidade deve ficar disponível a todos, com mais habitação acessível e propõe mais apoio às associações que acolhem vítimas de violência doméstica. Relativamente aos animais, o PAN está contra os animais acorrentados e quer mais fiscalização e esterilização; critica a gestão do CROA (Centro de Recolha Animal), nomeadamente os animais em jaulas «24/dia e 365 dias/ano», acusa.
Se Sandra Pimenta repete a candidatura à Câmara, na Assembleia Municipal estreia-se Catarina Rocha. A professora alega que falta a este órgão «uma voz que defenda os interesses de Famalicão». Aposta na descentralização das reuniões, tornando-as mais «próximas das pessoas» e na mudança do regimento para que os munícipes possam intervir (expondo os seus problemas) no início das reuniões e não no final, como acontece atualmente.
Na altura, a porta-voz nacional, Inês de Sousa Real, mostrou confiança na equipa de candidatos, realçando que, mesmo sem eleitos no último mandato, o PAN «apresentou uma política de proximidade e de grande participação cívica e política». Conclui que «os famalicenses merecem melhor», essencialmente, na habitação, mobilidade, ambiente, áreas que são grandes apostas do partido.