Famalicão: Programa Acompanhar ajudou 844 crianças e jovens em risco de exclusão

A equipa A do FAC empatou, este fim de semana, em casa, com Portuguesa de Leça, na 12ª jornada do Campeonato Nacional de Equipas. Artur Figueiredo, Manuel Figueiredo, Carlos Veloso e Rui Gomes foram os atletas que disputaram esta jornada.

Esta semana, a equipa visita o Complexo Municipal da Bataria onde terá como adversário o Leça FC, atual campeã nacional.

A equipa B visitou e venceu o Leça C, na 8ª jornada do nacional de equipas da 2ª divisão. Esta semana defronta o Clube Fenianos Portuenses.

Alinharam na partida contra o Leça C, Manuel Costa, Camilo Silva, Luís Marques e Jorge Lopes.

Nas fases intermédia e finais do 3º Open Individual da 1ª divisão, que se realizou na Amadora, Artur Figueiredo teve como adversários jogadores do Sporting Clube de Portugal e do Futebol Clube do Porto.

A vitória sobre o jogador do SCP não foi suficiente para passar à final.