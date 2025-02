Famalicão: A “Inteligência Artificial e Empreendedorismo” em debate

Na tarde do dia 25 de fevereiro, às 17 horas, o Famalicão In Hub, em Vale S. Cosme, recebe uma sessão sobre “Inteligência Artificial e Empreendedorismo”.

É a primeira de um ciclo sobre várias temáticas – Geração Made IN Talks – direcionadas aos empreendedores do ecossistema da Geração Made IN, empresas criadas com o apoio do Gabinete de Apoio ao Empreendedor do Famalicão Made IN.

A sessão, que será dinamizada por Paulo Novais, docente do Departamento de Informática da Universidade do Minho e investigador de renome na área da Inteligência Artificial, pretende abordar a relação entre inteligência artificial e empreendedorismo, explorando como as tecnologias emergentes estão a moldar o futuro dos negócios, bem como do mercado de trabalho e das profissões. Também as oportunidades e benefícios da IA, mas também os desafios e as questões éticas num mundo mais automatizado serão analisados no decurso da iniciativa.

Ao longo do ano vão decorrer outras sessões temáticas, designadamente sobre Empreendedorismo Verde e Sustentável e Empreendedorismo Digital e Inovação.