No próximo sábado jogam-se os 32 avos de final da Taça de Portugal. Às 17 horas, o Riba d´Ave visita o HC Penafiel e, uma hora depois, o FAC inicia o seu jogo contra o GD Estreito, em Câmara de Lobos, na Ilha Madeira.
Os adversários das equipas famalicenses competem na 3.ª divisão nacional.
Concelho, Desporto
Famalicão: Sábado é dia de Taça para Riba d´Ave e FAC
