Famalicão: Sofia Fernandes integra Conselho Nacional do PSD

Terminou, este domingo, o Congresso Nacional do PSD do qual saiu uma nova estrutura diretiva. Luís Montenegro é o novo líder e da sua equipa, na Comissão Política, faz parte Paulo Cunha, tal como avançou Cidade Hoje este sábado. O ex-presidente da Câmara de Famalicão, que no dia 9 de julho, receberá o título de Cidadão Honorário, é um dos vice presidentes de Montenegro.

Para além de Paulo Cunha, a Concelhia do PSD sai reforçada com a eleição para o Conselho Nacional de Sofia Fernandes, que é vereadora da Câmara Municipal, Hugo Mesquita e David Carvalho.