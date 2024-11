Famalicão: Vanessa Carvalho e Francisco Morais são os padrinhos de S. Silvestre de Castelões

A S. Silvestre de Castelões, patrocinada pela Crediversos, regressa ao final da tarde do dia 30 de novembro, depois de alguns anos de interregno. A iniciativa, organizada pela seção Vá Caminha da Associação Desportiva de Castelões, conta com provas para todos os escalões de formação, desde os benjamins aos juvenis. Inclui corrida popular, que junta os escalões de juniores, seniores e veteranos, com a distância de 9 quilómetros, e, ainda, uma caminhada aberta a todos os interessados.

Os atletas da formação arrancam às 15h30, na zona envolvente ao Centro Social e Paroquial de Castelões. Inclui benjamins, infantis, iniciados e juvenis. Pelas 18h, decorre a corrida Crediversos, que junta os escalões de juniores, seniores e veteranos, num percurso de 9 quilómetros que atravessa as localidades de Castelões, Ruivães, Vermoim e Pousada de Saramagos. A caminhada tem uma distância de 5 quilómetros e é bastante acessível, propícia à participação das famílias.

Os padrinhos da prova são Joana Vanessa Carvalho (atleta do SC Braga) e Francisco Morais (AD Ative Running).

No final haverá pão de ló, bolo-rei e vinho do porto para todos os participantes que recebem ainda uma medalha de finisher e uma t-shirt alusiva ao evento, além de prémios para os três primeiros classificados por escalão e para as equipas.

As inscrições podem ser feitas na plataforma da Sinctime (www.sinctime.pt), empresa responsável pela cronometragem da prova. As inscrições para a caminhada e para a corrida kids podem ainda ser feitas na sede da AD Castelões, na sede da Junta de Freguesia de Castelões, no Café Floresta (em Vermoim) e no Centro de Estética EM (em Famalicão).