Famalicão: Zlobin já é português

Famalicão: Vencedor de concurso vai atuar no palco principal do Laurus Nobilis

Estão a decorrer as inscrições, e vão até 14 de dezembro, para o concurso de bandas, intitulado “Laurus Metal Battle 2025”, da Associação Ecos Culturais do Louro.

Recorde-se que o vencedor atuará no palco principal da edição de 2025 do Laurus Nobilis Music Fest, que coincide com o décimo aniversário do festival.

O concurso Laurus Metal Battle decorre desde o dia 25 de janeiro até 17 de maio de 2025, na Casa do Artista Amador do Louro. É composto por quatro eliminatórias, sendo que a primeira fase do concurso diz respeito à seleção de 12 projetos por parte de um júri. O mesmo é composto por um representante da Associação Ecos Culturais do Louro, representante da Câmara municipal de Famalicão e alguém ligado à música.

As 12 bandas vão atuar ao vivo na Casa do Artista Amador. Divididas em grupos de três participantes, quatro serão escolhidas como finalistas.

A final terá um formato de festival, embora com maior avaliação crítica. Para além do júri, o público presente terá participação, sendo que ambas as partes terão um peso de 50% na votação final.

Os dois primeiros recebem prémios e o primeiro é convidado a atuar no palco principal do Laurus Nobilis Music Fest 2025.

Para os interessados em participar no concurso, é necessário o preenchimento do formulário presente neste link https://forms.gle/xHBiysVAyaL7WYtX6