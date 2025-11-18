Concelho, Sociedade

Função pública em greve esta sexta-feira

Foi convocada para a próxima sexta-feira, 21 de novembro, greve nacional para os trabalhadores da Administração Pública Central, Regional e Local, pela Federação Nacional dos Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos -FESINAP.

Com isto, é de esperar que possam haver perturbações no normal funcionamento de áreas como saúde e educação, inclusive alguns Agrupamentos de Escolas de Famalicão já emitiram pré-avisos de greve alertando para a possibilidade de constrangimentos nas atividades escolares.

Famalicão: Aparatoso despiste com capotamento faz um ferido em Nine

Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste seguido de capotamento da viatura onde seguia, em Nine, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h30, na Rua da Veiga. Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Viatodos.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Festa da Imaculada Conceição em Antas

A festa em honra da Imaculada Conceição, em Antas, concentra-se nos dias 7 e 8 de dezembro. Entre o dia 1 e o dia 6, há novena.

No domingo, dia 7, às 10h30, celebração da eucaristia com pregação e ofício; 15 horas, atuação do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube; 16 horas, início do leilão de prendas; 21 horas, procissão de velas, com saída da capela de Santo António e chegada às 22h30 à igreja nova. Pelas 23 horas, atua a banda “Para Sempre Marco”, seguida de sessão de fogo de artifício.

Na segunda-feira, dia 8, às 9 horas, entrada da Banda de Famalicão; 9h30, espera do juiz ao pé do cruzeiro; 10h30, missa solene, com a presença do Grupo Coral de Nossa Senhora da Conceição de Antas; 14h30, oração do terço; 15 horas, procissão solene em honra da Nª Sr.ª da Imaculada Conceição; 17 horas, sorteio do touro; 18 horas. Assim, encerram as festividades.

Famalicão: Casa das Artes enganada com compra de bilhetes para lugares de “mobilidade reduzida”

A Casa das Artes de Famalicão alerta, em comunicado, para o abuso de casos de aquisição de bilhetes destinados a pessoas com mobilidade reduzida em cadeira de rodas por quem não tem tais limitações físicas. Esta «falta de consciência cívica» acontece por quem adquire indevidamente os bilhetes através da bilheteira online.

A direção do espaço alerta que esta «prática indevida» impossibilita que as pessoas com mobilidade reduzida tenham acesso aos espetáculos e origina situações «desagradáveis». Por exemplo, à entrada e verificado o uso indevido, as pessoas são impedidas de entrarem na sala de espetáculo.

Perante esta situação, a direção apela ao público «para uma consciência redobrada para que todos possam ter acesso aos espetáculos programados».

Famalicão: Prémios do Campeonato Concelhio de Trail são entregues este sábado

A gala de entrega dos prémios do Campeonato Concelhio de Trail de Vila Nova de Famalicão by Setup Tech, decorre na noite do próximo sábado, pelas 21 horas, no salão paroquial de Vermoim.

Nesta cerimónia, que visa enaltecer a perseverança e o espírito desportivo que caracterizam os participantes, bem como reconhecer entidades, pessoas e associações que o idealizaram, marcam presença o vereador do Desporto, Pedro Oliveira, os presidentes das juntas das freguesias por onde passaram as provas e os patrocinadores.

Foto arquivo

Famalicão: Pavilhão Municipal é palco do confronto entre famalicenses e leões

Ao final da tarde desta quarta-feira, a partir das 19 horas, o FC Famalicão recebe o Sporting no Pavilhão Municipal. O jogo é da décima jornada da Liga Placard de futsal e os sócios têm entrada gratuita. O público paga 5 euros.

A equipa de Kitó Ferreira ocupa o sétimo lugar, com 11 pontos, enquanto que os leões são terceiros da classificação, com 21 pontos.

As duas equipas perderam na última jornada. O Famalicão, 4-2, no Pavilhão Fidelidade, com o Benfica, enquanto que o Sporting foi surpreendido em casa, por igual resultado, pelo Elétrico.

Famalicão: MAL conquista pódios no campeonato de setas

A Mocidade Alegre de Landim esteve em destaque no Campeonato de Setas em Alvo de Sisal. A nível nacional conquistou o terceiro lugar, por Filipe Castro e Edgar Rebelo, na categoria de pares masculinos; e por Orlando Almeida e Sónia Ribeiro, em pares mistos.

Ainda em pares, Orlando Almeida e Tarcísio garantiram um 3.º lugar, reforçando a presença da formação de Landim no pódio nacional.

No que diz respeito a resultados regionais: Orlando Almeida sagrou-se campeão, com Agostinho Miranda e Carlos Matos a integrarem o top 10.

Em pares, o título regional também ficou nas mãos do MAL, com Filipe Castro e Edgar Rebelo a conquistarem a vitória. Em duplas, Agostinho e Paulo Oliveira entram no top 10.

Na categoria de pares mistos, Orlando Almeida e Sónia Ribeiro alcançaram o 3.º lugar, enquanto Carlos Matos e Célia Ferreira fecharam o Top 5.

Por equipas, a Mocidade Alegre de Landim sagrou-se vice-campeã regional. Conquistou, ainda, o 3.º lugar na Taça da AS Porto e, no Campeonato Nacional, garantiu a 9.ª posição.

Recorde-se que a Mocidade Alegre de Landim é, até ao momento, a equipa mais a norte do país a competir na AS Porto, reforçando o seu papel de destaque na modalidade.