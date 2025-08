Gasolina volta a subir (+2,5 cênt)

O CROA – Centro de Recolha Oficial Animal de Famalicão lançou um alerta nas redes sociais a propósito de um esquema de burla que tem visado tutores de animais desaparecidos. De acordo com a instituição, duas pessoas estão a fazer-se passar por veterinários do centro, contactando diretamente os donos de animais perdidos com falsas informações.

O esquema tem início após a partilha de apelos por animais desaparecidos nas redes sociais da Cidade Hoje. Como é prática comum, os tutores deixam os seus contactos públicos, na tentativa de obter informações sobre o paradeiro dos seus animais. É com base nesses dados que os burlões entram em ação.

Aproveitando-se da fragilidade emocional dos tutores, os burlões ligam a dizer que o animal foi encontrado e que se encontra no CROA. Para tornar a história mais credível, utilizam detalhes específicos como o nome, a raça e características físicas do animal, retirados diretamente das publicações feitas pela Cidade Hoje. Tudo indica que o objetivo final é levar as vítimas a efetuarem pagamentos sob falsos pretextos, como taxas de levantamento ou tratamentos veterinários.

Foram já identificados dois números de telefone associados aos contactos fraudulentos: 965 741 123 e 962 114 786.

O CROA reforça que nunca solicita pagamentos por telefone nem entra em contacto com tutores desta forma. Apela ainda à população para que, em caso de dúvida, contacte diretamente os serviços oficiais do seu concelho e nunca forneça dados pessoais nem realize transferências bancárias.

As autoridades já foram alertadas para o esquema.