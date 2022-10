Greve nos CTT a 31 de outubro e 2 de novembro

Faleceu, este domingo, com 100 anos, Adriano Moreira, antigo presidente do CDS, sendo o político nacional com maior longevidade da história democrática. «Foi um português no superlativo», escreve o atual líder do partido, Nuno Melo, numa publicação nas redes sociais.

O famalicense acrescenta que Adriano Moreira «representou o melhor da Nação em muitos tempos diferentes; foi um Homem completo em todas as dimensões e encarnou, como poucos, os valores da democracia cristã que teve como essencial ao regime e fundamental no CDS».

Apesar do seu desaparecimento, Nuno Melo escreve que o Professor Adriano Moreira «manter-se-á como personalidade referencial» do partido e como «figura maior da história recente de Portugal. Ficará vivo no legado de uma vida longa e rica feita de trabalho, docência e serviço, pensamento e livros, causas, visão geopolítica e liderança, que marcaram cada um dos lugares por onde passou, universidades, Nações Unidas, Governo, Assembleia da República e no CDS», partido de que foi presidente entre 1986 e 1988 «e que nunca abandonou, até ao último dia».

Por tudo, «que foi tanto, obrigado Presidente», agradece o líder nacional do CDS-PP.

Adriano Moreira, que cumpriu 100 anos a 6 de setembro passado, foi ministro do Ultramar (1961 a 1963) no Estado Novo, antigo presidente do CDS (1986 a 1988) e conselheiro de estado indicado pelo seu partido. Foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões, tendo-se destacado como estadista e político, mas também como professor universitário e pensador sobre Relações Internacionais e de Educação.

Professor universitário com várias obras publicadas, fortemente ligado ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que dirigiu e ajudou a reformar antes do 25 de Abril, foi deputado, entre 1980 e 1995, e vice-presidente da Assembleia da República no seu último mandato parlamentar.