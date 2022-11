Hoje é o dia mais frio da semana

Para celebrar e vivenciar o outono, os alunos do Agrupamento de Escolas de Ribeirão (do pré-escolar ao 3º ciclo) desenvolveram um conjunto de atividades interdisciplinares para conhecimento das tradições de outono do meio local, inseridas no âmbito do Plano Nacional das Artes/ Projeto Cultural de Escola.

Todas estas atividades estiveram agregadas a um programa construído em torno da preservação do ambiente e das tradições, que culmina com exposições (uma delas itinerante) e a construção de um livro digital.

Entusiasmados com o que aprenderam, os alunos exteriorizaram os conhecimentos adquiridos através da sua criatividade com desenhos, dança, canções tradicionais, criação de poemas alusivos à época, pinturas, criações artísticas com material proveniente da Natureza, reciclado, em croché, em tecido e identificaram as espécies de árvores autóctones da escola com recurso aos respetivos nomes científicos.

Este projeto cultural de natureza interdisciplinar teve o seu ponto alto na atividade que decorreu no Dia de S. Martinho, no polivalente da escola-sede, que se transformou num teatro, onde todos os elementos necessários ao sucesso de um espetáculo se juntaram e dançaram numa peça final, designada “Ecos de Outono”.

Alunos, pais, avós, auxiliares de ação educativa, Junta de Freguesia e utentes do Centro de Dia de Ribeirão, professores de diversas áreas do saber, colaboraram como puderam e souberam, resultando todo este esforço num espetáculo de grande sensibilidade artística que poderá despertar sensibilidades e competências adormecidas.