Um trabalhador de 62 anos perdeu a vida, na manhã desta sexta-feira, após ter sido atingido por uma viga numa obra em Covelas, na Trofa.
O acidente ocorreu cerca das 10h00, altura em que foi dado o alerta para os meios de socorro. Os Bombeiros da Trofa deslocaram-se ao local, mas o óbito da vítima foi declarado momentos depois.
Segundo as informações conhecidas, avançadas pelo Jornal de Notícias, o acidente aconteceu durante a descarga de vigas de um camião. Uma das cintas que suportava a carga terá rebentado, fazendo com que uma das vigas caísse sobre o homem, causando-lhe ferimentos que se revelaram fatais.
As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.