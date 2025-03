Intermarché de Famalicão encerrou

O Intermarché de Famalicão, localizado na freguesia de Calendário, encerrou de forma definitiva esta segunda-feira. A informação chegou aos clientes por via de uma SMS, enviada no último dia de funcionamento do espaço. A mensagem, para além de comunicar o encerramento, sugere que os clientes continuem a fazer as compras na loja recentemente inaugurada, em Viatodos, no concelho vizinho de Barcelos.

Apesar do fecho do supermercado, a galeria comercial permanece em funcionamento, incluindo as lojas e o bar, bem como o posto de combustível.

Relativamente aos trabalhadores, ao que a Cidade Hoje apurou, terão todos os direitos assegurados e, caso manifestem interesse, poderão ser integrados noutras lojas da mesma rede, consoante disponibilidade.

O espaço ocupado pelo supermercado entrará em obras, com o objetivo de receber, no mais curto espaço de tempo, uma das outras marcas do Grupo Mosqueteiros.