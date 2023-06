Morreu Luís Aleluia: O “Tonecas”

Maria Gil, a jovem famalicense de 15 anos que venceu o The Voice Kids, está pronta para entrar no mundo da música com o tão esperado lançamento do seu primeiro single, “Ninguém”. Escrito pelos aclamados artistas e compositores Fernando Daniel e Agir, a balada envolvente demonstra o talento inegável da cantora e promete conquistar o público.

“Ninguém” é uma música carregada de emoção que combina elementos do pop de forma natural, destacando a voz de Maria Gil. A música explora temas como amor, vulnerabilidade e autodescoberta, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias experiências.

Fernando Daniel e Agir emprestaram sua veia criativa a “Ninguém”, assinando a letra, composição e produção.

Pode aceder à música nas plataformas digitais aqui.