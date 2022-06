Na noite desta terça-feira há uma super-Lua para ver

O IFAB – International Football Association Board, organismo que tutela e define as regras do futebol, aprovou esta segunda-feira a continuidade das cinco substituições em todas as competições oficiais.

Esta regra, que foi criada na sequência da pandemia de Covid-19, foi bem recebida pelo mundo do futebol e, agora passa a definitiva. A decisão foi ratificada em Doha, no decorrer da assembleia anual do órgão que regulamenta as leis do jogo.

Além desta regra, o IFAB anunciou que continua a decorrer o estudo, para implementação em definitivo, de uma substituição por concussão. Há várias ligas, incluindo a portuguesa, neste estudo, mas não há nenhuma decisão em definitivo.