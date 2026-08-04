O Governo alterou as regras de pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), com um novo modelo que entra em vigor a 1 de janeiro de 2027. As mudanças preveem um período de transição no próximo ano e a adoção de datas fixas para o pagamento do imposto a partir de 2028.

Durante 2027, os contribuintes com um IUC até 500 euros deverão efetuar o pagamento numa única prestação, em outubro. Para montantes superiores, o imposto será dividido em duas prestações, a liquidar em julho e outubro, podendo o proprietário optar pelo pagamento integral em julho.

Já a partir de 2028, o calendário será definitivo: o IUC até 100 euros será pago até ao final de abril, entre 100 e 500 euros em abril e outubro, e acima de 500 euros em três prestações, nos meses de abril, julho e outubro.