Preço do pão vai aumentar no início do ano

A Associação do Comércio e Indústria Panificadora anunciou que o preço do pão vai subir no arranque de 2025. Em declarações à TVI, a associação justifica o aumento com as dificuldades que as empresas do setor enfrentam diariamente, nomeadamente a falta de mão de obra, dificuldades no acesso a financiamento e o aumento geral do custo de vida.

Esta informação foi revelada no Dia Mundial do Pão, mas o valor exato da subida ainda não é conhecido. O setor panificador tem sido fortemente afetado pela crise económica, o que leva agora a um reajuste dos preços.