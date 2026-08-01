O PSD reafirmou o seu apoio ao executivo municipal de Vila Nova de Famalicão, liderado por Mário Passos, após uma reunião que decorreu na manhã da passada segunda-feira, 20 de julho, em Braga, com responsáveis nacionais, distritais e concelhios do partido.

Posteriormente, em comunicado, os sociais-democratas destacam a confiança no trabalho desenvolvido pela maioria autárquica e sublinham a importância da cooperação entre as estruturas do partido.

O documento aborda também a proposta apresentada pelo Partido Socialista para assinalar os 50 anos do Poder Local Democrático. O PSD considera que a iniciativa, limitada à homenagem de apenas dois antigos presidentes da Câmara, não representa de forma justa o contributo de todos os autarcas que exerceram essas funções em democracia.

Nesse sentido e para além das medidas já aprovadas na reunião de câmara para celebrar os 50 anos do poder local, Mário Passos compromete-se a contactar todos os antigos presidentes da Câmara, ou os respetivos representantes, para conhecer a posição de cada um sobre a eventual atribuição do seu nome a ruas, espaços ou equipamentos municipais. Depois dessa auscultação, o presidente da Câmara apresentará uma proposta ao executivo municipal para apreciação e deliberação.