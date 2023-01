PSP apanha sete com álcool e três sem carta de condução

Este fim de semana, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Braga, na sua área de responsabilidade, deteve sete pessoas, com idades compreendidas entre os 25 e 60 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei, tendo os mesmos acusado uma TAS entre 1,29 e 2,31 g/l no sangue.

Foram, ainda, detidas três pessoas, duas do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idades entre os 18 e 60 anos, que conduziam veículo sem habilitação legal para o efeito.