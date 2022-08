Qual é o currículo perfeito para um recrutador?

Não é novidade que os jogos eletrónicos se tornaram parte do dia a dia e uma das mais consolidadas formas de entretenimento da sociedade atual. No entanto, os desdobramentos dessa prática são o motor de trabalhos inovadores e impulsionam novas tecnologias.

No campo dos avanços tecnológicos, a Twitch, o maior serviço de transmissões em direto, nasceu e cresceu no mundo gaming. A plataforma é por excelência o canal dos jogadores, que procuram conteúdos relacionados com os principais títulos de videojogos e os seus respetivos campeonatos, além de fornecer aos profissionais um meio de se comunicarem com o seu público. Atualmente, a Twitch é um imenso canal de conteúdo que expandiu as suas fronteiras para além dos jogos eletrónicos e virou uma plataforma para streamers.

Os jogos eletrónicos ganharam contornos profissionais, e com isto, o termo “Desporto eletrónico” virou sinónimo de profissionalismo. Em Portugal, o sector é regido pela Federação Portuguesa de Desportos eletrónicos. Equipas, diretores técnicos e jogadores ganharam respeito e deixaram de ser aficionados, tornando-se profissionais. O mesmo ocorreu com diversos títulos de videojogos, que saíram do campo da diversão e converteram-se em algo sério.

Os computadores são por excelência a plataforma dos eSports. Devido à alta capacidade de processamento destas máquinas e à rápida conexão com a Internet, os PCs iniciaram a saga e continuam como principal segmento dos desportos eletrónicos. Por esses motivos, é comum a imagem de um grupo de jovens atrás dos ecrãs a jogar os principais campeonatos.

Existem diversos títulos que fazem sucesso no mundo dos eSports. No entanto, alguns destacam-se, e os seus campeonatos oferecem prémios elevados para as equipas vencedoras. DoTA 2 é um dos títulos mais consolidados neste mundo. Os torneios à volta do mundo reúnem equipas tradicionais do jogo como a OG, Team Liquid ou VirtusPro.

Um dos títulos que se consolidou no mundo dos desportos eletrónicos é o Counter-Strike. O shooter, que começou a sua trajetória no fim dos anos 90, não perdeu força. Atualmente, o jogo é um dos pilares do segmento dos eSports. Em Portugal, destacam-se dois jogadores profissionais da categoria: Ricardo “Fox” Pacheco e João “KillDream” Ferreira.

O FIFA é outro videojogo que ganhou a vertente profissional. A cada ano, o videojogo aparece na lista dos mais vendidos, e o número de jogadores é gigantesco. Os campeonatos profissionais ocorrem no mundo todo e, assim como no futebol real, existem as ligas nacionais e os torneios internacionais. O mercado é tão atrativo que há histórias que impressionam: O jogador brasileiro Wendell Lira, vencedor do Prémio Puskas do ano de 2015, abandonou a relva real para se tornar profissional do videojogo FIFA.

Além dos videojogos novos e repletos de gráficos realistas, os eSports estão a alcançar novos géneros, entre eles os desportos mentais. O xadrez e o poker são as duas principais modalidades neste segmento. O jogo de tabuleiro é considerado um dos mais populares do mundo, jogado há séculos. A sua transição para o mundo virtual ocorreu de forma rápida, dada a sua popularidade. Na internet, diversos websites especializados, como a Chess.com, oferece partidas simples e campeonatos completos, nos quais os jogadores se enfrentam à procura do título.

O poker também chegou à Internet rapidamente e apoiado em plataformas especializadas, que oferecem o jogo em diversas modalidades, desde a mais popular, a Texas Hold’em, passando por Omaha e a Five Card Draw. Nos sites especializados mencionados, também são organizados vários eventos online, alguns com 22 opções diferentes. O confronto contra outros jogadores, que também estão conectados à internet, traz contornos de eSports para a modalidade.

Num mercado tão vasto e lucrativo era de se esperar que a concorrência chegasse. As equipas tradicionais do cenário, agora, concorrem com os tradicionais clubes de futebol, que vendo o aumento do público e dos lucros que rodam neste segmento investem em jogadores de desportos eletrónicos.

Assim sendo, e dado o equilibro do cenário, a profissionalização é uma tendência que continuará a crescer no mundo dos eSports. No entanto, contar com as habilidades necessárias será fundamental para continuar a vencer e conquistar o respeito do público.

Por outras palavras, este mercado está apenas no início e o futuro é promissor.