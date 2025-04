Suspeito de violar mulher em ginásio da Trofa foi detido

A lista da CDU candidata à Assembleia da República nas eleições legislativas de 18 de maio, propõe 25 medidas para o distrito de Braga, sendo que algumas dizem mais respeito a Vila Nova de Famalicão. Uma das proposta passa pela melhoria do Hospital de Famalicão; a concretização de um sistema de mobilidade público integrando o quadrilátero Braga – Guimarães – V.N. de Famalicão – Barcelos; criação do Passe Social Intermodal e Inter-Regional, redução do preço dos passes sociais; construção de acessos à A7 em Famalicão; requalificação e integração do Plano Rodoviário Nacional da VIM – Vizela/Joane; despoluição e requalificação das margens do Rio Cávado, do Rio Ave.

Sandra Cardoso, primeira candidata da CDU pelo distrito de Braga, promete levar estes temas ao Parlamento, caso seja eleita. «São questões de importância estratégica para a região que, pese embora sejam reconhecidas como necessárias, persistem por resolver», sublinha.

Na apresentação, Sandra Cardoso afirmou que «o futuro do país não será alterado se não se alterar a relação de forças política e eleitoral, com uma significativa votação na CDU».