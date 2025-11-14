Trofa assinala Dia Internacional das Cidades Educadoras

A Câmara Municipal da Trofa vai assinalar o Dia Internacional das Cidades Educadoras, dia 28 de novembro, com a realização da iniciativa “Ler é Cuidar — Encontro de Gerações pela Leitura”, uma atividade que junta seniores e crianças num momento de partilha e aprendizagem.

A atividade irá fortalecer os laços entre gerações e valorizar a partilha de saberes, em articulação com os seniores do Centro Comunitário Municipal da Trofa e as crianças do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da Trofa.

“O espírito de uma Cidade Educadora é um espaço onde todos aprendem com todos. Ao juntar crianças e seniores em torno da leitura, promovemos não apenas o conhecimento, mas também o cuidado, o respeito e a empatia entre gerações”, salienta Sérgio Araújo, Presidente da Câmara Municipal.

Recorde-se que, no início deste ano, o Município da Trofa aderiu à Associação Internacional das Cidades Educadoras, uma associação sem fins lucrativos que fomenta a colaboração entre governos locais de todo o mundo, reconhecendo que a educação deve ultrapassar as paredes da escola e estar presente em toda a sociedade.