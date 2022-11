Trofa: Concerto da Mariza com entrada livre

No dia 27 de novembro, a Câmara Municipal da Trofa organiza uma caminhada pelo Caminho de Santiago (Troço da Trofa) com início, no Largo do Divino Espírito Santo, em São Mamede do Coronado, e fim, na Ponte de Lagoncinha, em Lousado, concelho de Famalicão.

O conhecido arqueólogo e historiador Joel Cleto vai acompanhar todo o trajeto e comentar sobre o Caminho, sobre os peregrinos, das suas motivações e do fenómeno de massas em que se tornou a Peregrinação a Santiago de Compostela. Para os amantes da História, «esta é uma oportunidade única de ouvir e perceber o que motiva os peregrinos a percorrer os caminhos de Santiago», assinala Sérgio Humberto, presidente da Câmara Municipal da Trofa.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, até 22 de novembro, através do e-mail: patrimoniocultural@muntrofa.pt ou do 252 409 290, indicando o nome completo, data de nascimento e número de cartão de cidadão para efeitos de seguro.

Inserido no Caminho Português Central (por Braga), este troço tem uma extensão de 14 Km ao longo de três freguesias do concelho, nomeadamente a União de Freguesias do Coronado (S. Mamede e S. Romão), Covelas e a União de Freguesias de Bougado (S. Martinho e Santiago). Com uma duração aproximada de 3h30m e grau de dificuldade médio, tem passagens junto da Capela do Divino Espírito Santo, da Capela de São Bartolomeu e, na sua parte final, pelo troço da antiga via romana no lugar de Ervosa que liga à Ponte da Lagoncinha. Ao longo do percurso, encontra-se ainda a Igreja Matriz de São Romão do Coronado e a Capela de São Gonçalo, em Covelas.

O Município assegura o transporte de todos os participantes do final do percurso até ao ponto de partida. Os participantes deverão levar farnel para o almoço ou poderão almoçar nos estabelecimentos comerciais junto à Capela de São Gonçalo, Covelas (aconselha-se a reservar para o efeito).