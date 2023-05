Trofa recebe corrida de carrinhos solares

Entre 25 e 27 de maio tem lugar a 4.ª edição do Famalicão Extreme Gaming, um festival de videojogos e de tecnologia, onde os visitantes têm a oportunidade de conhecer e experimentar os jogos mais recentes para consolas, simuladores e dispositivos da nova geração, assistir ou jogar todo o tipo de videojogos, e interagir com alguns influenciadores (Streamers, TikTokers, Youtubers e outros) de renome nacional.

A edição deste ano com workshops, oficinas, formações acreditadas e atividades destinadas às escolas, designadas como Espaço Educação.

O Espaço Educação terá lugar no dia 25 e 26 de maio e, pela primeira vez, será aberto a todos os visitantes! A formação conta com o apoio de grandes nomes na área de tecnologia e videojogos como a Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI), a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto e a empresa que desenvolve videojogos RedCatPig.

Workshops e Formação

António Barreiro será o formador representante da empresa portuguesa de videojogos. Desenvolve videojogos, é programador e trabalha na indústria de videojogos há 2 anos.

A ANPRI – Associação Nacional de Professores de Informática – é uma comunidade de professores com atividades e impactos bem reais na vida das escolas e, em particular, no ensino das tecnologias da informação e da comunicação.

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Instituída em 1980, a Escola Superior de Educação do Porto (ESE) tem as suas origens na Escola Normal do Porto e na Escola do Magistério Primário, que lhe sucedeu.

A Força Aérea Portuguesa é o ramo aéreo das Forças Armadas Portuguesas. As suas origens remontam a 1912, altura em que começaram a ser constituídas as aviações do Exército e da Marinha. Em 1 de Julho de 1952, as aviações do Exército e da Marinha foram fundidas num ramo independente denominado Força Aérea Portuguesa.

Formadores especializados

Diana Ferreira, também conhecida como Nuei (nome artístico), possui no seu currículo a participação em diversos videojogos indie enquanto ilustradora e atriz de voz. Diana Estará presenta no dia 26 de maio, sexta-feira, com o Workshop: Princípios Básicos de Ilustração.

Inês Ferraz, licenciada em Design de Comunicação pela FBAUP com especialização em design de interação, web e jogos pela UPTEC e mestrado em multimédia pela FEUP é uma das formadoras para o dia 26 de maio.

Vítor Moreira, diretor municipal da Câmara de Vila Nova de Famalicão, será responsável pelo workshop “Construção de uma SmartCity: B-smart Famalicão”.

O horário das formações, workshops e restantes informações encontram-se disponíveis no website oficial do evento.

As competições profissionais de ESports são uns dos momentos altos deste certame, que conta com a participação de várias equipas, casters e apresentadores de especialidade, com transmissão via Streaming (Twitch).