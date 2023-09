Trofa: VI Gala de Desporto

A equipa de Vila Nova de Famalicão vai estar na Baja TT Sharish, uma prova pontuável para o Campeonato de Portugal Todo-o-Terreno e Taça FIA Cross Country de Bajas, agendada para os dias 22 a 24 de setembro no Alentejo, nos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo.

A Baja TT Sharish começa no dia 22, com o prólogo de 7,3km e no fim de semana há dois setores seletivos de 183,1km.

A Team Transfradelos vai prestar assistência aos carros dos pilotos Tiago e Edgar Reis, e Daniel Silva.

A estrear um Can Am T3 Plus, Daniel Silva, o piloto que se mudou esta temporada para os carros da categoria T3 partilhou as expectativas para a prova “Fizemos um pequeno teste a semana passada e vamos aproveitar o Shakedown para conhecer ainda melhor o carro, que é ligeiramente diferente, do que tínhamos, mas estamos com muita vontade de começar de voltar às corridas”. O piloto vai estar acompanhado por Filipe Martins.

Edgar Reis, navegado por Tiago Neves na Toyota Hilux T1 também vai estar na região alentejana e procura alcançar o melhor lugar na sua categoria “Queremos elevar o ritmo e procurar ser rápidos, para estar próximos dos primeiros na categoria T1”.

O Team Transfradelos é ainda responsável pela assistência à Toyota Hilux T1+ de Tiago Reis que parte para a prova na frente do CPTT.