Trofa: “Viagem no tempo com…” José Manuel Fernandes

O ato de consignação do troço final da Variante à Estrada Nacional 14, entre o Interface Rodoferroviário da Trofa e Santana, em Ribeirão (VN Famalicão), foi assinado esta segunda-feira e a obra estará pronta em 600 dias, ou seja, em 2025, garante a Infraestruturas de Portugal (IP).

A empreitada representa um investimento de 12.550.000 euros, o troço a construir terá 2,4 quilómetros e vai fechar a ligação da nova variante à EN14, que eliminará os problemas no atravessamento do centro da Trofa, melhorará as acessibilidades ao hospital e à estação de caminho de ferro, diminuindo, ainda, os tempos de percurso no tráfego com destino às zonas industriais e comerciais, pode ler-se na nota de imprensa publicada no site da IP. A obra prevê, também, a criação de quatro rotundas e de vários restabelecimentos desnivelados que vão assegurar a ligação à rede viária local.

A nova ponte sobre o Rio Ave, com 163 metros de extensão, será construída na zona de Carqueijoso, ligeiramente a Norte do Hospital da Trofa, cerca de 1 km a montante da atual ponte na EN14.

Ainda segundo a nota de imprensa, as intervenções no corredor da EN14, entre Maia e Vila Nova de Famalicão, visam melhorar as condições de segurança e acessibilidade «numa zona densamente povoada e com grande dinâmica empresarial, mas fortemente condicionada pelo elevado grau de congestionamento» que caracterizam esta importante via para a região. Recorde-se que a construção da nova variante à EN14 está a ser concretizada faseadamente, em três lanços principais: Maia/Trofa, Variante à Trofa e Trofa/Vila Nova de Famalicão.

Este investimento, uma vez concluído, permitirá aproximar a indústria a uma malha fundamental para o transporte de pessoas e mercadorias, tendo como foco as autoestradas próximas (A3, A7 e A28); potenciar a zona de influência do Aeroporto Sá Carneiro e do Porto de Leixões; e melhorar a articulação com as infraestruturas ferroviárias.

Este investimento é desenvolvido no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, financiado pela União Europeia. Miguel Cruz, presidente da IP, destaca «a capacidade de execução da empresa dos projetos definidos no PRR até ao final do ano de 2023», assinalando que a IP cumpriu, «com sucesso», os 10 marcos definidos para investimentos rodoviários. «Mas o trabalho continua, temos mais metas e marcos para cumprir, investimento por executar, e esta assinatura de contrato é mais um passo para continuarmos o trabalho».