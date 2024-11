Um motociclista, com cerca de 30 anos, ficou com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão da mota onde seguia com um veículo ligeiro, na N206, em Outiz.

O acidente aconteceu cerca das 08h10 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, com o apoio da Viatura Médica de Emergência de Reanimação (VMER).

O motociclista foi transportado para o Hospital S.João, no Porto, enquanto que uma jovem de 26 anos, que seguia no veículo ligeiro envolvido no sinistro, foi levada para o Hospital de Famalicão, com ferimentos considerados ligeiros.