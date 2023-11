Aldeia Natal da Trofa abre a 1 de dezembro

A “Aldeia Natal” na Trofa começa a 1 de dezembro e prolonga-se até ao final do mês, com uma programação variada, acolhedora e animada. Tudo concentrado na Alameda da Estação.

A novidade deste ano é a pista de gelo com 200 metros quadrados, de utilização gratuita. Mas não faltam os carrosséis, o street food, comboio de natal, coreto, casa do pai natal, o presépio, a feira do livro, a árvore de 16 metros, o mercadinho de natal e os espetáculos de dança e música.

A Casa do Pai Natal será um dos pontos de visita, entre as 10h30 e as 12h30 e das 15h30 às 19h30, nos fins-de semana de 2 e 3 e de 8, 9 e 10 e na semana de 16 a 23 de dezembro. Nestas datas, as crianças poderão interagir com o pai natal, a mãe natal e com os divertidos duendes.

Esta Aldeia Natal abre a 1 de dezembro, com uma mega parada de natal, com concentração às 15 horas, nos Paços do Concelho, numa iniciativa que juntará o movimento associativo, a comunidade escolar e o público em geral.

A tenda do Mercadinho de Natal será palco de concertos e espetáculos de dança, no feriado, 8 de dezembro, e a Escola MTV4Dance apresenta um espetáculo pelas 17h00. No domingo, 10 de dezembro, será a vez da Alva – Escola de Artes de Palco apresentar um espetáculo de dança, a partir das 16h00. O dia 17 dezembro está reservado para a atuação da Escola Passos de Dança, às 16h00. A terminar, a Orquestra Urbana da Trofa fará um concerto de natal, no sábado, 23 de dezembro, pelas 18h00. Todas as atividades têm entrada gratuita.

O “Pai Natal sobre Rodas” percorre as ruas nos sábados de 2, 9, 16 e 23 de dezembro, visitando duas freguesias por dia.

«A Aldeia Natal é o nosso objetivo de juntar as famílias num ambiente verdadeiramente natalício, onde as crianças possam se divertir e os adultos possam assistir a concertos, espetáculos e comprar produtos artesanais e locais», salienta Sérgio Humberto, presidente da Câmara Municipal da Trofa.

O recinto da Aldeia Natal abre ao público de segunda a quinta-feira, das 16h00 às 22h00. Às sextas-feiras, das 16h00 às 23h00, aos sábados, das 16h00 às 23h00 e aos domingos e feriados, das 10h30 às 22h00.