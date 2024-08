Armando Evangelista visita equipa feminina do F.C.Famalicão: “Vocês são um exemplo… façam uma grande temporada”

O treinador principal do Futebol Clube de Famalicão, Armando Evangelista, fez uma visita ao treino da equipa feminina. O momento aconteceu a poucos dias do jogo de apresentação, marcado para esta terça-feira, às 19h00, contra o Vitória S.C, no campo nº2 do Estádio Municipal.

Durante a visita, Evangelista elogiou o trabalho e a dedicação das jogadoras: “Vocês são um exemplo e o crescimento do futebol feminino deve-se muito à vossa persistência e ao vosso trabalho. Façam uma grande temporada e sejam felizes a fazer o que tanto gostam,” afirmou o treinador.

O gesto do técnico sublinha o compromisso do clube com a equipa feminina e reforça a importância deste setor na estrutura do Famalicão. A visita foi recebida com entusiasmo pelas jogadoras, que agora se preparam para mostrar o seu valor no jogo desta terça-feira.