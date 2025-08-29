OUVIR RÁDIO
OUVIR RÁDIO
LER JORNAL
TV Digital
facebook
instagram
youtube
Cidade Hoje
Coronavírus
Concelho
Desporto
Economia
Educação
Cultura
País
Região
Cidade Hoje – Rádio / Jornal / TV
Últimas Noticias
Avidos celebra Sto Ovídio até domingo
Famalicão: Câmara aprova mais de meio milhão de euros para as freguesias
Recebeu chamadas da Roménia, Polónia ou Bulgária? Não atenda, alerta a GNR
Redes Sociais
Reportagem Vídeo
Avidos celebra Sto Ovídio até domingo
Agosto 29, 2025 9:20 pm
Agosto 29, 2025
Deixe um comentário
Tem de
iniciar a sessão
para publicar um comentário.
Grande Prémio de Ciclismo JN termina em Famalicão
Agosto 27, 2025 12:24 pm
Agosto 27, 2025
Falso veterinário aproveita-se dos animais desaparecidos para burlar população
Agosto 25, 2025 4:40 pm
Agosto 25, 2025
Viagens entre Famalicão e Trofa mais rápidas e sem trânsito
Agosto 21, 2025 9:05 pm
Agosto 21, 2025
Famalicense vai ser astronauta por um dia
Agosto 18, 2025 9:00 pm
Agosto 14, 2025
Tiago Maroto anima a Festa do Sr. da Vida, em Cavalões
Agosto 15, 2025 12:30 pm
Agosto 14, 2025
População farta-se do lixo espalhado e arranja solução para a falta de civismo
Agosto 12, 2025 9:00 pm
Agosto 12, 2025
Menu
Coronavírus
Concelho
Desporto
Economia
Educação
Cultura
País
Região
Pesquisa em Cidade Hoje
Contact Info
Últimas Noticias
Avidos celebra Sto Ovídio até domingo
Famalicão: Câmara aprova mais de meio milhão de euros para as freguesias
Recebeu chamadas da Roménia, Polónia ou Bulgária? Não atenda, alerta a GNR
Famalicão: Equipa feminina é madrinha da apresentação do FC Porto
Concelho
1
Famalicão: Câmara aprova mais de meio milhão de euros para as freguesias
2
Famalicão: Equipa feminina é madrinha da apresentação do FC Porto
3
Ministro das Infraestruturas admite: Famalicão pode vir a ter metrobus
4
Famalicão: Equipa de futsal apresenta-se este sábado às 15 horas
5
Famalicão: Motociclista fica em estado grave depois de colisão com carro (Landim)
6
Famalicão: Camilo Pinheiro apresenta as medidas do Chega para Antas e Abade de Vermoim