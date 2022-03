Covid-19: 19 mortos e 14.595 infetados

A Renascença, que cita fontes do setor, avança que o preço dos combustíveis deverá sofrer um novo aumento máximo na próxima segunda-feira, com o litro da gasolina a subir na ordem dos 12 cêntimos e o do gasóleo 18 cêntimos.

Este é um dos reflexos da guerra na Ucrânia, mas o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, defendeu esta terça-feira, uma descida extraordinária de impostos sobre os combustíveis, designadamente o ISP.

Recorde-se que para atenuar o aumento do preço dos combustíveis, o Governo anunciou, no final da passada semana, que o reembolso através de Autovaucher passava de cinco para 20 euros.