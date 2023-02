Dérbi S. Mateus x Famalicão termina com empate

Sub-19 do Famalicão lideram fase de campeão

A vitória, na tarde deste sábado, em Braga, colocou a equipa de sub-19 do Famalicão no topo da classificação da fase de apuramento de campeão, em igualdade pontual com o Sporting.

Na segunda jornada do campeonato, os comandados de Vítor Barros golearam o Braga, por 4-2, com dois golos de Gustavo Barros, um de Martim Almeida e outro de Rudi Almeida. Com duas jornadas, são seis os pontos, sete golos marcados e apenas dois sofridos.

Na próxima jornada, no dia 25 de fevereiro, os juniores do Famalicão recebem o Porto que soma apenas um ponto.