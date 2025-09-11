Designer famalicense vai participar na ModaLisboa

O jovem jogador angolano fez a antevisão ao jogo de sábado, com o Sporting, no Estádio Municipal. O defesa, de 20 anos, chegado ao clube esta semana após compromissos da seleção, assume que o FC Famalicão está «a trabalhar para ganhar o jogo». Reconhece que será difícil, uma partida «de muita atenção e concentração. O Sporting é uma grande equipa e vai concentrar todas as suas energias para nos superar, mas nós estamos preparados e queremos vencer o jogo», avisa o jogador que já jogou na equipa B dos leões.

Para a partida da quinta jornada, marcada para as 20h30, o defesa esquerdo nada mais espera dos adeptos que não seja o apoio habitual. «Tem sido assim nas jornadas passadas e espero que apareçam em força e sejam o décimo segundo jogador».

No plano individual, Pedro Bondo diz estar «forte e determinado para ajudar a equipa», seja a defender, a fazer uma assistência ou até um golo. «Vou entrar com essa determinação», garante.

Sobre o início imaculado da equipa – sem sofrer golos em quatro jogos – Bondo acredita que é reflexo do trabalho e sinal «de que estamos a fazer as coisas bem; estamos coesos e com o Sporting vamos entrar da mesma forma», porque é propósito «dar continuidade a este bom momento».

Pedro Bondo sente-se bem em Famalicão. Revela que o treinador Hugo Oliveira «fala muito comigo, os meus colegas também. Sou ainda jovem, estou rodeado de jogadores mais experientes e em campo faço aquilo que me pedem».

Foto arquivo