A música brasileira vai estar em destaque esta sexta-feira, 14 de agosto, no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, com o concerto de Julia Mestre.

A cantora e compositora sobe ao palco junto ao lago, pelas 19 horas, para uma atuação de entrada livre, integrada na terceira sessão do Devesa Sunset.

Vencedora de um Grammy Latino em 2022 com a banda Bala Desejo, Julia Mestre apresenta uma sonoridade marcada pela música pop, pela Música Popular Brasileira, pela tropicália e pelo rock.

O Devesa Sunset continua a proporcionar concertos ao pôr do sol, num ambiente descontraído e de ligação entre cultura e natureza.